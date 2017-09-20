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В Приморском крае разработали региональную программу патриотического воспитания

Общество
20 сентября, 8:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 20 сентября., /ТАСС

Документ предусматривает комплекс мероприятий по восьми направлениям

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС /. Региональную трехлетнюю программу патриотического воспитания разработали в Приморском крае. Она начнет действовать с 2018 года и предусматриваем выделение средств из краевого бюджета в сумме 455,8 млн рублей на период до 2020 года, сообщила в среду пресс-служба Законодательного собрания региона.

"С 2018 года в Приморье начнет работу трехлетняя государственная программа "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества". Документ предусматривает комплекс мероприятий по восьми направлениям. В числе подпрограмм военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие волонтерского движения, этнокультурное развитие народов Приморского края и гармонизация межнациональных отношений, устойчивое развитие коренных малочисленных народов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на реализацию программы в период с 2018 по 2020 год из краевого бюджеты выделят 455,8 млн рублей, в том числе в 2018 году - более 145 млн рублей. Эти суммы будут внесены в проекты бюджета Приморья на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Сейчас в Приморье принято 19 государственных программ. В частности - по развитию здравоохранения, образования, социальной поддержке населения, охране окружающей среды, развитию транспортного комплекса, формированию комфортной городской среды и другие.

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