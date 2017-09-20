Кабмин утвердил программы помощи переселению соотечественников в Хакасию и Татарстан

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программы по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Хакасию и Татарстан. Соответствующие распоряжения опубликованы в среду на сайте правительства.

"Согласовать проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Хакасия соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия (2017-2021 годы)", - говорится в документе.

Опубликованное на сайте правительства распоряжение в отношении Республики Татарстан утверждает программу переселения соотечественников на 2017-2018 годы.

Предполагается, что реализация программ позволит привлечь около 1 тыс. человек в Хакасию и около 300 - в Татарстан.