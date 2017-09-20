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Кабмин утвердил программы помощи переселению соотечественников в Хакасию и Татарстан

Общество
20 сентября, 7:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ожидается, что программы позволят привлечь в Хакасию около 1 тыс. человек, в Татарстан - около 300 человек

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программы по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Хакасию и Татарстан. Соответствующие распоряжения опубликованы в среду на сайте правительства.

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"Согласовать проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Хакасия соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Республики Хакасия "Региональная политика Республики Хакасия (2017-2021 годы)", - говорится в документе.

Опубликованное на сайте правительства распоряжение в отношении Республики Татарстан утверждает программу переселения соотечественников на 2017-2018 годы.

Предполагается, что реализация программ позволит привлечь около 1 тыс. человек в Хакасию и около 300 - в Татарстан.

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