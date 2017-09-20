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АТОР: власти Доминиканы не проводят эвакуацию туристов перед ураганом "Мария"

Общество
20 сентября, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По данным туроператоров, сейчас в Доминикане отдыхает около 1,5 тыс. туристов из России

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Доминиканы не проводят превентивную эвакуацию населения и туристов в связи с приближением урагана "Мария", который ожидают в стране к четвергу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Доминиканской республике ураган ждут к четвергу, но уже сегодня дожди и штормовой ветер ощущаются в районе доминиканско-гаитянской границы на севере острова. В настоящее время никакой эвакуации местного населения или туристов не ведется", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, сейчас в Доминикане отдыхает около 1,5 тыс. организованных туристов из России. Министерство туризма Доминиканы рекомендует путешественникам, которые в ближайшее время планировали отправиться в страну, уточнять наличие изменений в программах авиаперевозчиков и туроператоров.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США, данные которого представляет АТОР, "Мария" продолжит продвигаться по Карибскому бассейну, но ослабеет с максимальных 5 до 4 баллов.

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США Россия Доминиканская Республика
Темы
Тайфуны и ураганы
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