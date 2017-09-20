АТОР: власти Доминиканы не проводят эвакуацию туристов перед ураганом "Мария"

Специалисты "Швабе" признаны лучшими изобретателями и рационализаторамиНовости партнеров 20 сентября, 10:55
Глава МЧС РФ предложил помощь Мексике в связи с землетрясениемПроисшествия 20 сентября, 10:49
Деловой завтрак Российского экспортного центра. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 20 сентября, 10:44
"Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить добычу углеводородов на 3-4%ТЭК 20 сентября, 10:35
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринтыВ стране 20 сентября, 10:24
Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 годаСпорт 20 сентября, 10:04
Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в СибириЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:58
Провайдеры аэронавигационного обслуживания стран СНГ обсудили взаимодействиеНовости партнеров 20 сентября, 9:52
"Ведомости": РЖД снизили стоимость проезда в бизнес-классе "Сапсана" в 1,5-2 разаЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Доминиканы не проводят превентивную эвакуацию населения и туристов в связи с приближением урагана "Мария", который ожидают в стране к четвергу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В Доминиканской республике ураган ждут к четвергу, но уже сегодня дожди и штормовой ветер ощущаются в районе доминиканско-гаитянской границы на севере острова. В настоящее время никакой эвакуации местного населения или туристов не ведется", - говорится в сообщении.
По данным АТОР, сейчас в Доминикане отдыхает около 1,5 тыс. организованных туристов из России. Министерство туризма Доминиканы рекомендует путешественникам, которые в ближайшее время планировали отправиться в страну, уточнять наличие изменений в программах авиаперевозчиков и туроператоров.
По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США, данные которого представляет АТОР, "Мария" продолжит продвигаться по Карибскому бассейну, но ослабеет с максимальных 5 до 4 баллов.