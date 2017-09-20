Учебники математики на языках северных народов выпустят в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ученые в Красноярском крае разработают учебники по математике на языках коренных малочисленных народов севера (КМНС). Об этом в среду ТАСС сообщила заведующий кафедрой культурологии Сибирского федерального университета (СФУ) Наталья Копцева.

Попытка создать учебники на языках КМНС предпринимались в 20-30 годы прошлого века на базе "арифметики Поповой", переведенной на все без исключения письменные языки СССР. Создатель письменного эвенкийского языка Глафира Василевич перевела на этот язык учебники за два года обучения, задачник и пособие для учителя неэвенка.

"Книги с точки зрения математического образования ничуть не устарели, обучение идет вплоть до алгебры. Но устарели предметы счета, изображения-иллюстрации и примеры. Это можно выправить, и мы будем этим заниматься, наша кафедра и наши молодые ученые, аспиранты, студенты. Надеюсь, что к концу года первый продукт уже появится", - сообщила Копцева.

В советское время внедрить преподавание на национальных языках не удалось, в том числе из-за нехватки кадров из числа коренных, кто бы эту работу сделал. С 1948 года базовое образование представители КМНС получают на русском языке. По словам Копцевой, преподавание точных наук на языках КМНС будет способствовать их развитию.

"Хотелось бы усилить некоторые существующие методики преподавания родных языков в школе, опираясь на опыт лингвистов и педагогов прошлого века. А именно перейти от усвоения фольклора к изучению математики на родном языке и к изучению естествознания. Математический аппарат выведет мышление на родном языке на новый уровень, соответствующий современным технологиям", - подчеркнула она.

На территории Красноярского края проживают представители восьми коренных малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Их общая численность - более 30 тыс. человек.