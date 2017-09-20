Минобрнауки и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки и Российская академия наук (РАН) в рамках нового соглашения о сотрудничестве будут заниматься интеграцией науки и образования. Соответствующее соглашение подписали в среду министр Ольга Васильева и и. о. главы РАН Валерий Козлов.

"Министерство и РАН несли, несут и будут нести ответственность за состояние фундаментальных научных исследований в стране. У нас много общих задач", - сказал Козлов после подписания соглашения.

Васильева отметила, что на сегодняшний день все проекты гражданской науки в России проходят экспертную оценку РАН, а во всех экспертных советах присутствуют члены академии.

"Образование невозможно без опоры на фундаментальные исследования. Фундаментальная наука - это основа всех основ", - добавила министр.

Министерство в рамках соглашения, в частности, будет привлекать РАН к разработке и обсуждению законопроектов и иных нормативных актов в сфере науки, научно-технической и образовательной деятельности. Кроме того, РАН будет участвовать в экспертизе научно-образовательных и научных программ и проектов.

Стороны соглашения также разрабатывают и реализуют меры по интеграции науки и образования, систему подготовки и аттестации кадров высшей квалификации в научных организациях РАН, а также "ведут совместную деятельность по популяризации науки и борьбе с лженаукой".