Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки и РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Общество
20 сентября, 10:39 UTC+3 Москва Москва 20, сентября. /ТАСС

Министр образования Ольга Васильева отметила, что все проекты гражданской науки в России проходят экспертную оценку РАН, а во всех экспертных советах присутствуют члены академии

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки и Российская академия наук (РАН) в рамках нового соглашения о сотрудничестве будут заниматься интеграцией науки и образования. Соответствующее соглашение подписали в среду министр Ольга Васильева и и. о. главы РАН Валерий Козлов.

"Министерство и РАН несли, несут и будут нести ответственность за состояние фундаментальных научных исследований в стране. У нас много общих задач", - сказал Козлов после подписания соглашения.

Васильева отметила, что на сегодняшний день все проекты гражданской науки в России проходят экспертную оценку РАН, а во всех экспертных советах присутствуют члены академии.

"Образование невозможно без опоры на фундаментальные исследования. Фундаментальная наука - это основа всех основ", - добавила министр.

Министерство в рамках соглашения, в частности, будет привлекать РАН к разработке и обсуждению законопроектов и иных нормативных актов в сфере науки, научно-технической и образовательной деятельности. Кроме того, РАН будет участвовать в экспертизе научно-образовательных и научных программ и проектов.

Стороны соглашения также разрабатывают и реализуют меры по интеграции науки и образования, систему подготовки и аттестации кадров высшей квалификации в научных организациях РАН, а также "ведут совместную деятельность по популяризации науки и борьбе с лженаукой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
3
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей
4
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
5
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
6
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
7
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама