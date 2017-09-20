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Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

Общество
20 сентября, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Согласно поправкам, маткапитал будет выплачиваться в случае смерти матерей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в порядке предоставления права на материнский капитал гражданам, проживающим в Республике Крым и Севастополе. Согласно поправкам, маткапитал в случае смерти матерей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, будет выплачиваться отцам-одиночкам.

В настоящее время право на получение материнского капитала не может быть реализовано проживающими в Крыму и Севастополе отцами или усыновителями ребенка или детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта 2014 года, до даты принятия в РФ Республики Крым и Севастополя , поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ, указывают авторы инициативы.

"Законопроектом предлагается предоставить право на получение мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала отцу (усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой России и проживавшей на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя ", - говорится в пояснительной записке.

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