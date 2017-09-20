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Улицы имени создателя самбо Ощепкова и скульптора Эрьзи появятся в Новой Москве

Общество
20 сентября, 10:54 UTC+3

Кроме того, политехническому колледжу №50 в Зеленограде собираются присвоить имя строителя Николая Злобина

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Две улицы в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы назовут в честь основателя отечественной системы самообороны без оружия (самбо) Василия Ощепкова и скульптора Степана Эрьзи (Нефедова). Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"До конца этого года новые наименования присвоят двум улицам в ТиНАО. Улица Степана Эрьзи появится в городском округе Щербинка, а улица Василия Ощепкова - в поселении Сосенском. Кроме того, в честь строителя Николая Злобина назовут политехнический колледж №50 в Зеленограде", - говорится в сообщении.

В честь Ощепкова по предложению префектуры ТиНАО будет названа улица на территории жилого комплекса "Москвичка" в поселении Сосенском, также на ней построят новый спортивный центр "Самбо-70".

Улицей Степана Эрьзи станет Проектируемый проезд № 948 между Новостроевской и Староникольской улицами в Щербинке, данная инициатива принадлежит Михаилу Журавлеву, президенту расположенного неподалеку Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи.

Идея присвоить имя заслуженного строителя СССР, дважды Героя Социалистического труда Николая Злобина политехническому колледжу  №50 в Зеленограде принадлежит департаменту образования Москвы. В 1970-х годах возглавляемая Злобиным бригада за короткий срок возвела в Зеленограде около 40 жилых домов, детских садов и школ. 

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