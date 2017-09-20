Рособрнадзор за 4 дня определит пригодность учебного блока Евроуниверситета для занятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Лицензионная комиссия Рособрнадзора за четыре дня определит пригодность для занятий учебного блока Европейского университета в Санкт-Петербурге. От этого зависит возможность получения вузом новой образовательной лицензии, и-за отсутствия которой отложено начало учебного года: занятия не ведутся, новый набор не проведен.

"Комиссия Рособрнадзора начала работу в нашем временном здании на Гагаринской, 6, где расположен учебный блок. Она будет работать четыре дня и определит пригодность помещений для занятий. На основании выводов комиссии Рособрнадзор сделает вывод о возможности выдать нам новую образовательную лицензию", - сообщила в среду корреспонденту ТАСС руководитель аппарата ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге Алла Самолетова.

Требования Рособрнадзора, которые любая образовательная организация должна выполнить, чтобы получить образовательную лицензию, ректорским сообществом оцениваются как очень жесткие. Они включают размеры учебных помещений, их освещенность, наличие определенного оборудования, мебели и устройств и являются едиными для государственных и частных вузов.

Если комиссия сочтет, что в учебном блоке созданы не все необходимые условия для сохранения здоровья студентов во время учебного процесса, она может вынести отрицательное заключение, и вузу придется исправлять выявленные недочеты. Без положительного заключения комиссии лицензия вузу не может быть выдана.

Почему потребовалось перелицензирование

Европейский университет существует без образовательной лицензии с конца июля 2017 года, когда он добровольно сдал лицензию в Рособорнадзор, не дожидаясь окончания судебного спора с этим ведомством об ее аннулировании. 2 августа университет подал пакет документов на новую лицензию, но его вернули, указав на ряд недостатков в оформлении документов.

После этого вуз подал пакет документов вторично. В рамках этого обращения Рособрнадзор прислал в вуз комиссию.

Здание на Гагаринской, 6 в вузе рассматривают как временный вариант. Договор аренды на особняк Кушелева-Безбородко на улице Гагаринской, 3, где вуз располагался 23 года, расторгнут Смольным в одностороннем порядке, в ходе судебных разбирательств было подтверждено право Смольного на такой шаг.

Потеряв права на занимаемое здание, университет самостоятельно нашел временный вариант размещения неподалеку от старого здания. Именно во временном помещении оборудован учебный блок и работает комиссия Рособорнадзора.

Одновременно вуз ведет консультации со Смольным о выделении ему либо аналогичного особняку Кушевева-Безбородко здания, либо участка под застройку. Когда вопрос решится, учебный блок будет переведен туда, и это вновь потребует приезда комиссии Рособрнадзора.

Смольный решил открыть в особняке Кушелева-Безбородко "Академию цифровых талантов" - городской детско-юношеский IT-центр дополнительного образования детей, проявивших способности в информационных технологиях и робототехнике.

Европейский университет в Санкт-Петербурге - это небольшой частный магистерский вуз, рассчитанный на 266 обучающихся на 5 факультетах. В 2017 году вуз не провел новый набор студентов, но надеется, получив новую лицензию, сделать это до ноября. Сейчас занятия в вузе не ведутся, студенты приходят в вуз, чтобы участвовать в работе научных лабораторий.