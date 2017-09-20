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В Минобрнауки сообщили о начале подготовки вожатых в педвузах

Общество
20 сентября, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По словам представителя ведомства, уже через несколько лет в стране появятся специалисты, готовые работать в школах и детских лагерях

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Учебный модуль подготовки вожатых появился в педагогических вузах в новом учебном году. Об этом в среду заявил директор департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки Игорь Михеев на всероссийской научно-практической конференции, посвященной Стратегии развития воспитания в РФ.

"Мы совместно со многими заинтересованными организациями, это и вузы, и Российская академия образования, и Российское движение школьников, утвердили на учебно-методическом объединении образовательный модуль подготовки вожатых. С 1 сентября текущего года мы такую программу запустили и запускаем, еще сейчас в процессе, как минимум во всех педагогических вузах или в вузах с педагогическими факультетами", - сказал Михеев. Он добавил, что модуль был апробирован в прошлом учебном году на базе 12 педвузов.

По словам Михеева, благодаря этому модулю через несколько лет появятся специалисты, готовые работать в школах с постоянным "коллективом" детей и с временным "коллективом" в детских лагерях.

"Кадры решают все, и это та наша общая проблема, общая головная боль, которую мы - как Минобрнауки, так и педагоги на местах, и образовательные организации - должны решать совместно", - считает глава департамента.

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