Москалькова: следствие возбудило 18 дел по фактам исчезновения людей в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Чечни возбудили восемнадцать уголовных дел по фактам исчезновения людей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Здесь есть уголовные дела, есть расследования. Не по всем - 18 из 31 человека в списке", - сказала она, отметив, что по двоим есть информация, что они умерли естественной смертью.

"Я это буду проверять, но об этом заявили руководители правоохранительных органов. Двое живы, они обещали попросить их приехать", - добавила Москалькова.

Как сообщалось ранее, "Новая газета" опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны граждане, которые потом были убиты. 1 сентября Москалькова сообщила, что вышла на видеосвязь с родственниками якобы пострадавших в Чечне людей, о которых сообщали СМИ.

"Я просила вчера настойчиво, особенно Следственное управление по СКФО, по каждому обращению, связанному с непонятным исчезновением людей без вести пропавших, возбудить уголовное дело и проводить расследование", - добавила Москалькова. Ранее она сообщала, что сотрудник ее аппарата останется в регионе для проверки всех материалов и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях. Также уполномоченный намерена встретиться с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях как убитые.

Москалькова вылетела во вторник в Грозный для встречи с гражданами, сотрудниками правоохранительных органов и правозащитниками.