На Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи поедут 182 делегата от Палестины

РАМАЛЛА /Западный берег реки Иордан/, 20 сентября. /ТАСС/. Делегаты от Государства Палестина поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Об этом ТАСС сообщил в среду председатель Национального палестинского подготовительного комитета Аттаф Джарадат.

Палестинская делегация

"На сегодняшний момент насчитывается 182 члена палестинской делегации, при этом с Западного берега реки Иордан - 100 кандидатов, остальные места поделили между собой палестинцы из сектора Газа, а также палестинцы, проживающие в других государствах, таких как Сирия, Ливан, Иордания, Египет и другие", - сказал глава национального подготовительного комитета. По словам Джарадата, "процесс формирования делегации от Палестины проходил в несколько этапов".

"После окончания регистрации кандидатов на участие в ВФМС на официальной странице фестиваля, на базе Российского центра наук и культуры в Вифлееме и в Высшем совете по делам молодежи и спорта Палестины в Рамалле прошли собеседования с кандидатами, - продолжил председатель подготовительного комитета. - По итогам этих собеседований были отобраны лучшие претенденты для представления Палестины на фестивале в Сочи". После этого на базе университета Аль-Истикляль в Иерихоне состоялся трехдневный подготовительный семинар, "целью которого стала консолидация участников делегации от Палестины, разработка программы презентации, разделение участников на секции экономической, культурной и политической направленности", сказал Джарадат.

Вопросы к фестивалю

Делегация от Государства Палестина на ВФМС намерена поднять вопросы об оккупации палестинских территорий Израилем, о так называемой разделительной стене, о правах палестинских беженцев на возвращение. "Целью является донесение до мировой общественности истинного положения дел палестинского народа, проживающего в оккупации", - отметил Джарадат.

По словам главы подготовительного комитета, "основной проблемой в подготовке программы презентации Палестины является невозможность собрать всех участников в одном месте". "Приходится пользоваться единственными доступными способами общения, такими как электронная почта и телефон, что не может в полной мере стать эквивалентом живого общения, - продолжил он. - Еще одна проблема заключается в сложности с перелетом, многие участники являются студентами, и стоимость билета для некоторых из них является неподъемной".

Палестинская сторона удовлетворена подготовительным этапом ВФМС. "В Палестине оценивают подготовку к Фестивалю на высшем уровне", - сказал Джарадат.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.