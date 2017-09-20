Роскомнадзор заблокировал крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор получил определение Мосгорсуда о принятии мер защиты исключительных прав игры Beholder, в результате чего ресурс androidapplications.ru был заблокирован. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Ресурс представляет собой пиратский каталог приложений для Android-смартфонов и планшетов с посещаемостью 6,3 млн человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей составляет 3,1 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскомнадзор направил уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare, Inc. "В настоящее время информация не удалена, сайт отправлен на блокировку операторам связи", - говорится в сообщении.