Роскомнадзор заблокировал крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор получил определение Мосгорсуда о принятии мер защиты исключительных прав игры Beholder, в результате чего ресурс androidapplications.ru был заблокирован. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
"Ресурс представляет собой пиратский каталог приложений для Android-смартфонов и планшетов с посещаемостью 6,3 млн человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей составляет 3,1 млн человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Роскомнадзор направил уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare, Inc. "В настоящее время информация не удалена, сайт отправлен на блокировку операторам связи", - говорится в сообщении.