Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор заблокировал крупнейший интернет-каталог пиратского ПО для Android

Общество
20 сентября, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Посещаемость сайта составляла 6,3 млн человек ежемесячно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор получил определение Мосгорсуда о принятии мер защиты исключительных прав игры Beholder, в результате чего ресурс androidapplications.ru был заблокирован. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Ресурс представляет собой пиратский каталог приложений для Android-смартфонов и планшетов с посещаемостью 6,3 млн человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей составляет 3,1 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскомнадзор направил уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare, Inc. "В настоящее время информация не удалена, сайт отправлен на блокировку операторам связи", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама