Четыре храма в Великом Новгороде передадут РПЦ до конца года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Четыре храма XIV-XVI веков в Великом Новгороде будут переданы в пользование Новгородской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) до конца этого года. Все они входят в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО, сообщила ТАСС в среду гендиректор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

"Музей-заповедник подготовил ряд документов для передачи в пользование Новгородской митрополии церкви Святого Власия XV века, Климента XVI века, Петра и Павла на Славне XIV века, идут согласования и о передаче храма Двенадцати Апостолов на Пропастех, относящегося к XV веку. Здания в центре Великого Новгорода многие десятилетия стоят без ухода... В них вдохнут новую жизнь", - сказала она, предположив, что процедура передачи может завершиться до конца года.

Передаваемые храмы входят в список памятников культуры, охраняемых ЮНЕСКО, уточнила собеседница агентства, и передача их для отправления религиозного культа - наиболее правильный способ сохранения культурного наследия.

По словам гендиректора музея-заповедника, большинство таких храмов было закрыто еще до Великой Отечественной войны и разрушено в ходе боев и оккупации, после использовались как склады или мастерские. Григорьева отметила, что последний раз их фасады ремонтировались до 2009 года. В настоящее время эти культовые сооружения находятся на балансе территориального управления Росимущества.