Путин встретится с главами "Опоры России" и Федерации еврейских общин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречи с главой "Опоры России" Александром Калининым, главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня президент примет руководителя "Опоры России" Александра Калинина. Эта организация, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса, отмечает 15-летие. Президент поздравит [организацию]", - сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что "тема развития малого и среднего бизнеса входит в число приоритетов главы государства".

Затем Владимир Путин планирует провести встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой по случаю празднования Рош а-Шана - Нового года. "Это традиционная встреча. Путин регулярно поддерживает диалог с представителями и руководителями конфессий, которыми столь богата наша страна", - отметил Песков.

Кроме того, у Путина, по словам его пресс-секретаря, запланирован ряд рабочих встреч и мероприятий.

Рош а-Шана - Новый год по еврейскому календарю. Новый, 5778 год по иудейскому летоисчислению начинается в среду с заходом солнца. Ранее Кремль сообщил о том, что Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Рош а- Шана. Глава государства выразил уверенность, что "еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности, содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий".