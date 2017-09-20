Путин встретится с главами "Опоры России" и Федерации еврейских общин

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречи с главой "Опоры России" Александром Калининым, главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня президент примет руководителя "Опоры России" Александра Калинина. Эта организация, которая объединяет представителей малого и среднего бизнеса, отмечает 15-летие. Президент поздравит [организацию]", - сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что "тема развития малого и среднего бизнеса входит в число приоритетов главы государства".
Затем Владимир Путин планирует провести встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой по случаю празднования Рош а-Шана - Нового года. "Это традиционная встреча. Путин регулярно поддерживает диалог с представителями и руководителями конфессий, которыми столь богата наша страна", - отметил Песков.
Кроме того, у Путина, по словам его пресс-секретаря, запланирован ряд рабочих встреч и мероприятий.
Рош а-Шана - Новый год по еврейскому календарю. Новый, 5778 год по иудейскому летоисчислению начинается в среду с заходом солнца. Ранее Кремль сообщил о том, что Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Рош а- Шана. Глава государства выразил уверенность, что "еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности, содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий".