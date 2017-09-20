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ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%

Общество
20 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Гендиректор центра Валерий Федоров отметил, что зафиксирован "абсолютный минимум за все время исследования тех, кто не отдыхал этим летом"

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество россиян, которые летом 2017 года не смогли позволить себе отдых, в 2017 году снизилось по сравнению с 2016-м на 14%, до рекордных 31%. Об этом сообщил в среду генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции, посвященной исследованию туристических предпочтений россиян летом 2017 года.

"В 2017 году зафиксирован абсолютный минимум за все время исследования тех, кто не отдыхал этим летом - только 31%. В прошлом году, для сравнения, было 45%. Среди тех, кто совсем не отдыхал, доминируют россияне с плохим материальным положением (либо средним) жители малых и средних городов и пенсионеры", - сказал Федоров. Он также отметил, что 41% опрошенных провели отпуск дома или на даче.

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Исследование туристических предпочтений россиян проводится ежегодно с 2013 года. В этом году оно прошло с 12 по 14 сентября. В телефонном опросе приняли участие 1800 совершеннолетних россиян.

Причина недовольства - непогода

Отдых не в России могут позволить себе немногие. Так, 26% опрошенных сказали, что провели отпуск вдали от дома, но число тех, кто выехал за рубеж, при этом сравнительно невелико.

По словам Федорова, отдыхавших за границей россиян можно условно разделить на три группы. "Первая - это Прибалтика. Но их совсем немного - около 1%. Другие места на территории бывшего СССР, за исключением России и Прибалтики, - 3%. И дальнее зарубежье, то есть за пределами бывшего СССР, - 7%", - сказал Федоров.

Он также отметил, что по сравнению с двумя прошлыми годами доля россиян, выезжающих в страны дальнего зарубежья, в 2017 году выросла. Раньше этот показатель колебался в пределах 5%. Главным российским курортом стал Сочи. В Краснодарском крае отдохнули 11% респондентов, в Крыму - 6%.

При этом впервые за время проведения исследований погода стала главной причиной недовольства россиян отпуском. "Среди главных причин недовольства отпуском и оставшиеся дома, и значительная часть тех, кто отъехали, впервые в этом году назвали погоду", - сказал Федоров.

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