В России от пожаров в этом году спасены более 3,6 тыс. населенных пунктов

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. населенных пунктов удалось отстоять от природных пожаров в этом году в России. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
"Совместными действиями наземной и воздушной группировок с начала пожароопасного сезона от природных пожаров отстояли более 3,6 тыс. населенных пунктов, а также объекты транспорта, энергетики и социального назначения", - сказал он.
По словам Пучкова, при возникновении природных пожаров своевременно применялись силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе авиационно-спасательные технологии.