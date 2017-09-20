В России от пожаров в этом году спасены более 3,6 тыс. населенных пунктов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. населенных пунктов удалось отстоять от природных пожаров в этом году в России. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок с начала пожароопасного сезона от природных пожаров отстояли более 3,6 тыс. населенных пунктов, а также объекты транспорта, энергетики и социального назначения", - сказал он.

По словам Пучкова, при возникновении природных пожаров своевременно применялись силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе авиационно-спасательные технологии.