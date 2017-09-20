Пучков: система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций в России усиливается

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Система космического мониторинга, информация от которой поступает непосредственно в МЧС России, усиливается. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на "правительственном часе" в Госдуме.

"Продолжается наращивание системы космического мониторинга. Совершенствуются состав и возможности орбитальной группировки космических аппаратов для контроля параметров природных и техногенных процессов. В июле текущего года запущен на орбиту новый спутник с современным оборудованием", - сказал министр.

По его словам, с начала этого года системой космического мониторинга выявлено свыше 89 тыс. термических аномалий, представляющих реальную угрозу более 14 тыс. населенных пунктов. "Вся информация оперативно доведена до муниципальных образований", - добавил Пучков.