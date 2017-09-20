Архитекторы из пяти стран поборются за гран-при выставки по строительству школ и детсадов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Архитекторы из пяти стран примут участие в борьбе за гран-при первой международной выставки Build School 2017, сообщают организаторы мероприятия.

Международная выставка Build School 2017 пройдет в "Экспоцентре" с 26 по 29 сентября. Организаторами выступают Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов. В церемонии открытия 26 сентября примут участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, замминистра образования и науки РФ Ирина Кузнецова, заместитель министра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров, а также президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Также в рамках выставки состоится подписание соглашения между Минобрнауки России и Союзом архитекторов России.

Ранее сообщалось, что Build School 2017 - первая и единственная в России выставка, комплексно охватывающая все аспекты проектирования, строительства, модернизации и оборудования детских садов и школ. Актуальность проведения выставки объясняется крупномасштабными перспективами по реализации федеральной программы строительства и реконструкции школ в РФ.

В рамках выставки пройдет смотр-конкурс Build School Project, проводимый по двум разделам: постройки и проекты детских садов и школ. В деловой программе выставки примут участие представители профильных министерств и ведомств, делегаты из регионов, строительных и девелоперских компаний, архитектурных бюро, директоров школ. Мировым опытом поделятся компании из Голландии, Финляндии, Израиля, Германии и других стран.

Реализация госпрограммы строительства и реконструкции школ предполагает создание 6,5 млн мест за 10 лет. Общая стоимость работ оценивается в 3 трлн рублей.