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ВС РФ признал законным ликвидацию Международной конфедерации союзов художников

Общество
20 сентября, 13:15 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По мнению Минюста, организация допустила ряд нарушений, включая отсутствие финансовой отчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в среду отклонила жалобу Международной конфедерации союзов художников (МКСХ) о ликвидации организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение Верховного суда от 12 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу МКСХ отклонить", - говорится в апелляционном определении судебной коллегии ВС РФ. Решение суда вступило в законную силу.

12 июля Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации МКСХ, удовлетворив иск Минюста РФ. Обязанность по осуществлению ликвидации организации суд возложил на ее учредителя - Всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России".

По мнению Минюста, организация допустила ряд нарушений, включая отсутствие финансовой отчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании. Нарушения были выявлены в ходе проверки соответствия деятельности МКСХ уставным целям и действующему законодательству. В адрес исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения. По данным Минюста, они устранены не были, после чего министерство направило в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации организации по основаниям, предусмотренным ст. 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену прекратившему деятельность в 1992 году Союзу художников СССР.

Позиции сторон

В апелляционной жалобе представители МКСХ не согласились с решением о ликвидации организации и просили его отменить. "Мы считаем, что нарушения административного характера, выявленные ранее в ходе плановой проверки, нами были исправлены, но они не являются грубыми", - отметил председатель исполкома МКСХ Масут Фаткулин. "На наше письмо президенту России он поручил своим помощникам внимательно изучить нашу ситуацию и объективно разобраться в ней", - добавил он.

"В России множество ассоциаций и организаций не без греха, но их не ликвидируют. Мы просим удовлетворить нашу жалобу", - сказал адвокат организации Игорь Штин.

В свою очередь представитель Минюста настаивала на законности и обоснованности решения суда первой инстанции и просила оставить жалобу ответчика без удовлетворения.

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