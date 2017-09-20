Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горноспасатели МЧС ликвидировали с начала года 25 масштабных аварий

Общество
20 сентября, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

До конца этого года планируется создать Единую горноспасательную службу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Горноспасатели МЧС России ликвидировали 25 масштабных аварий на подземных объектах в этом году. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".

"С начала года военизированные горноспасательные части ликвидировали 25 масштабных аварий на подземных объектах, организовали квалифицированную помощь. Проведены уникальные спасательные операции", - сказал министр, подчеркнув, что активно развиваются вспомогательные горноспасательные формирования для оказания содействия профессиональным горноспасателям.

Глава МЧС отметил, что в этом году приняты изменения в федеральные законы по совершенствованию деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ. "Это позволило нам установить единые государственные требования к профессиональным горноспасательным формированиям и наделить МЧС России функциями по управлению, координации и контролю за ними", - сказал он.

Пучков сообщил, что до конца 2017 года планируется создать Единую горноспасательную службу. "Объединение усилий позволит повысить обеспечение безопасности работы на шахтах и других объектах горного хозяйства, а также сократить непрофильные расходы объектов экономики", - отметил министр.

Глава МЧС подчеркнул, что развитие законодательной основы позволяет существенно уменьшать риски чрезвычайных ситуаций, снижать количество пожаров, повышать уровень готовности сил и средств, привлекаемых к борьбе с ними, а также создавать условия для развития комплексной безопасности населения и экономики регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама