Горноспасатели МЧС ликвидировали с начала года 25 масштабных аварий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Горноспасатели МЧС России ликвидировали 25 масштабных аварий на подземных объектах в этом году. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков, выступая в Госдуме в рамках "правительственного часа".

"С начала года военизированные горноспасательные части ликвидировали 25 масштабных аварий на подземных объектах, организовали квалифицированную помощь. Проведены уникальные спасательные операции", - сказал министр, подчеркнув, что активно развиваются вспомогательные горноспасательные формирования для оказания содействия профессиональным горноспасателям.

Глава МЧС отметил, что в этом году приняты изменения в федеральные законы по совершенствованию деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ. "Это позволило нам установить единые государственные требования к профессиональным горноспасательным формированиям и наделить МЧС России функциями по управлению, координации и контролю за ними", - сказал он.

Пучков сообщил, что до конца 2017 года планируется создать Единую горноспасательную службу. "Объединение усилий позволит повысить обеспечение безопасности работы на шахтах и других объектах горного хозяйства, а также сократить непрофильные расходы объектов экономики", - отметил министр.

Глава МЧС подчеркнул, что развитие законодательной основы позволяет существенно уменьшать риски чрезвычайных ситуаций, снижать количество пожаров, повышать уровень готовности сил и средств, привлекаемых к борьбе с ними, а также создавать условия для развития комплексной безопасности населения и экономики регионов.