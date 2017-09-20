"Бабье лето" в России: жара, подтопления и заморозки

ТАСС, 20 сентября. "Бабье лето", которое со среды пришло в Центральный федеральный округ (ЦФО), будет радовать теплом жителей этого макрорегиона до вторника следующей недели. Вместе с тем, как сообщили ТАСС в ситуационном центре Гидрометцентра России, на юге ЦФО наблюдается высокий класс пожарной опасности.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах продолжается лето с дневными температурами до +30 градусов, а на восток и северо-запад страны придут ночные заморозки.

Подтопления и заморозки на северо-западе

По прогнозам Гидрометцентра России, в большинство регионов Северо-Западного федерального округа придет умеренное тепло. Однако ночи в ряде регионов уже будут очень холодными, продолжатся дожди.

"В Псковской области в четверг будет сильный дождь", - сказали в ситуационном центре Росгидромета, добавив, что в Мурманской области в ближайшие дни также возможны ночные заморозки до -4 градусов. Жители Санкт-Петербурга, по словам собеседника агентства, в ближайшие дни могут выходить из дома без зонта - в городе будет ясная погода.

Небольшие дожди также возможны и в Архангельской области, где дорожные службы уже несколько дней пытаются справиться с последствиями разгула стихии в минувшие выходные, когда из-за сильного дождя в реках Мезень и Пинега резко поднялся уровень воды и были затоплены подходы к понтонным переправам в Пинежском и Мезенском районах.

Пожарная опасность на юге и в центре

По словам сотрудников Росгидромета, в регионах ЦФО со среды начинается "бабье лето", которое продлится до вторника следующей недели. "В центральном округе будет везде хорошая погода, однако мы считаем, что есть и опасные явления - это высокий, пятый, класс пожарной опасности... на юге округа - в Воронежской и Белгородской областях", - сказали в ситуационном центре.

В столичном регионе, согласно прогнозам, в ближайшие дни столбики термометров достигнут отметок +20 градусов, в Липецкой области до 22 градусов тепла, а жители Воронежской области смогут ощутить по-настоящему летние температуры - здесь будет до +25 градусов.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах синоптики Росгидромета также отмечают высокую пожарную опасность, которая связана с установившейся жарой. "Здесь будет сухо и тепло. В Ростовской области - до 30 градусов тепла, в Краснодаре - до 34 градусов, Ставропольский край - до 31 градуса Цельсия, несколько прохладнее будет в Дагестане - до 27 градусов тепла", - сказали в Росгидрометцентре.

Ночные заморозки и жара в Поволжье

В некоторых регионах Приволжского федерального округа, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются ночные заморозки. "В Пермском крае ночью термометры могут показать отрицательные температуры, в Башкирии также ночью до -3 градусов", - отметили в Росгидромете.

При этом в Оренбургской области, где в среду ожидается до 30 градусов тепла в течение дня, синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности. "Уже завтра-послезавтра в Оренбургской области жара спадет - здесь будет до +23 градусов днем и около 10 градусов тепла ночью , а ближе к субботе в отдельных районах региона по ночам будет +3, а местами температура упадет и до 0 градусов", - сказали в ситуационном центре Росгидромета.

Циклон на Урале, дожди со снегом в Сибири

Сильные дожди, по словам синоптиков, в среду могут пройти в Челябинской области, а также на севере Свердловской области из-за циклона, который охватил большую часть территории Уральского федерального округа. "В отдельных регионах Урала будут и ночные заморозки, например, в Тюменской области температуры ночью могут опуститься до -6 градусов", - уточнили в Росгидрометцентре.

В отдельных регионах Сибири, по прогнозам метеорологов, также будут сильные дожди, которые местами перейдут в снегопады. "В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, в горах Хакасии - дождь будет с мокрым снегом. В Тыве также сильные осадки, в горных районах тоже можно ждать мокрый снег, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

В то же время капризы погоды распространятся далеко не на все сибирские регионы. "В Новосибирской области, Иркутской на юге Иркутской, а также в Забайкальском крае будет сухо. При этом здесь будет наблюдаться пятый класс пожарной опасности", - отметил синоптик.

Остатки тайфуна и угроза пожаров на Дальнем Востоке

Тайфун "Талим", который бушевал на территории регионов Дальневосточного федерального округа, сместился в Охотское море и превратился в обычный циклон, однако, как рассказали в Росгидрометцентре, еще сохранил силу. "Тайфун превратился в обыкновенный циклон, но остаточные явления еще потревожат местных жителей - в Приморском и Камчатском краях будет ветер до 20 метров в секунду, а на арктическом побережье Якутии - до 27 метров в секунду", - уточнили в Росгидрометцентре.

"На севере Хабаровского края ожидается сильный дождь, на Чукотке - ветер до 23 метров в секунду. Однако Приморский край большой, на участках, отдаленных от побережья, например в Магаданской области, будет достаточно тепло, что может спровоцировать возникновение природных пожаров", - заключили в ситуационном центре.