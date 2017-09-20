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Почти 1 млрд рублей направлен на выплаты сотрудникам МЧС для приобретения жилья

Общество
20 сентября, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Также для улучшения жилищных условий выделяются государственные жилищные сертификаты

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС России направило почти 1 млрд рублей на осуществление единых социальных выплат сотрудникам Федеральной противопожарной службы для приобретения жилья. Об этом сообщила глава министерства Владимир Пучков, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы.

"На места направлены почти 1 млрд рублей на единые социальные выплаты для обеспечения сотрудников Федеральной противопожарной службы жильем. В первую очередь речь идет о тех сотрудниках, у которых трое и более детей. Единые социальные выплаты уже получили более 300 человек", - сказал он.

Также для улучшения жилищных условий выделяются государственные жилищные сертификаты. Реализуется программа по реконструкции депо с 2016 года, создается специальный фонд служебного жилья для сотрудников.

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