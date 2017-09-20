Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием ее образования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием со дня ее образования. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"В такие юбилейные дни по-особому ощущается неразрывная связь времен, преемственность замечательных традиций творческого, созидательного труда, которыми всегда славились жители этого древнего северного края", - говорится в поздравлении главы государства. Он отметил, что многие поколения жителей области внесли значимый вклад в развитие экономики страны и укрепление российской государственности. "И конечно, Вологодчина известна на весь мир своими старинными народными промыслами", - добавил президент.

"Важно, что вы бережно храните это богатейшее культурное, духовное наследие, стремитесь эффективно решать стоящие перед регионом задачи, главные из которых - коренная модернизация промышленности и сельскохозяйственной отрасли, совершенствование социальной инфраструктуры, создание новых, современных рабочих мест", - подчеркнул Путин, добавив, что особое внимание стоит уделять восстановлению памятников архитектуры и деревянного зодчества, а также продвигать возможности области как крупного центра туризма.

Глава государства пожелал жителям области успехов и всего самого доброго.