Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием ее образования

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 80-летием со дня ее образования. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.
"В такие юбилейные дни по-особому ощущается неразрывная связь времен, преемственность замечательных традиций творческого, созидательного труда, которыми всегда славились жители этого древнего северного края", - говорится в поздравлении главы государства. Он отметил, что многие поколения жителей области внесли значимый вклад в развитие экономики страны и укрепление российской государственности. "И конечно, Вологодчина известна на весь мир своими старинными народными промыслами", - добавил президент.
"Важно, что вы бережно храните это богатейшее культурное, духовное наследие, стремитесь эффективно решать стоящие перед регионом задачи, главные из которых - коренная модернизация промышленности и сельскохозяйственной отрасли, совершенствование социальной инфраструктуры, создание новых, современных рабочих мест", - подчеркнул Путин, добавив, что особое внимание стоит уделять восстановлению памятников архитектуры и деревянного зодчества, а также продвигать возможности области как крупного центра туризма.
Глава государства пожелал жителям области успехов и всего самого доброго.