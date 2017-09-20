Голодец: регионы Дальнего Востока являются аутсайдерами по продолжительности жизни в РФ

МАЛАХОВКА /Московская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока отстают по показателю средней продолжительности жизни в России, сообщила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер Ольга Голодец.

"У нас очень много субъектов Российской Федерации, которые вплотную подходят к мировым показателям. На очень хорошем уровне находится сейчас Москва... Еще целый ряд регионов находится близко к заветной цифре 80 [лет]. Но есть регионы, которые существенно отстают. И, к сожалению, это регионы, прежде всего, Дальнего Востока. Это и Еврейская автономная область, и Амурская область", - сказала Голодец.

Она напомнила, что лидером по продолжительности жизни в РФ является Ингушетия, где недавно был преодолен порог в 80 лет. По мнению Голодец, таких успехов региону удалось достичь за счет усилий по развитию здравоохранения, образа жизни и отказа от алкоголя и курения.

Вице-премьер РФ уточнила, что в России число людей старше 70 лет составляет 13,3 млн человек, и это "огромная цифра". "Мы будем делать все, чтобы состояние нашего здравоохранения, качество жизни выравнивалось, и хорошее качество жизни было доступно для всех регионов", - сказала Голодец.

В августе вице-премьер сообщала, что средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия 2017 года составила 72,4 года. По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 0,5 года.