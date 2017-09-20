Миллиардеры Нисанов и Илиев вложили 600 млн рублей в рестораны в "Зарядье"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Киевская площадь", принадлежащая миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву, которые владеют гостиницей "Украина" и ТЦ "Европейский", вложила 600 млн рублей в гастрономический центр "Зарядье" и панорамный ретро-ресторан "Восход". Об этом сообщил ТАСС представитель компании "Киевская площадь".
"Киевская площадь" стала единственным ресторанным оператором парка, выиграв городской конкурс и взяв в аренду эти два ресторанных объекта по договору простого товарищества с городом. Детали торгов в компании не раскрыли.
"Общая сумма инвестиций в оба объекта составила около 600 млн. Гастрономический центр "Зарядье" уже работает, дата открытия (панорамного) ресторана "Восход" - 25 сентября 2017 года", - пояснил представитель компании.
Он добавил, что московский предприниматель и ресторатор Александр Раппопорт был приглашен делать кухню на обоих объектах в "Зарядье".
"Был приглашен Александр Раппопорт, с которым "Киевская площадь" давно и успешно сотрудничает (ресторан Erwin в гостинице "Украина", на одной из яхт флотилии "Рэдиссон", а также рестораны в ТРЦ "Европейский")", - отметил он.
Ресторатор Раппопорт (открыл рестораны "DR. Живаго", "Воронеж", "Жеральдин", "Китайская Грамота" - прим. ТАСС) подтвердил ТАСС свое непосредственное участие в проекте гастроцентра "Зарядье". Он отметил, что главной изюминкой гастрономического центра являются 8 зон, в которых представлены продукты разных регионов России: от южных расстегаев до дальневосточных морепродуктов. Каждая зона имеет свое кафе с отдельной рассадкой и собственное меню.
По словам ресторатора, перебоев с доставкой продукции не будет, логистика четко распланирована.
"Ежедневно на нашем производстве обрабатывается от восьми до двенадцати тонн продуктов, при таких объемах все должно работать как часы. Продукты доставляются отовсюду: устрицы - из омывающих Россию морей, мясо - из средней полосы. Формат "Зарядья" - это некий симбиоз между кафе и магазином с продуктовыми сувенирами", - сказал Раппопорт.
Парк "Зарядье" открылся для широкой публики 11 сентября 2017 года, к 870-летию Москвы, на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Площадь объекта составляет 130 тыс. квадратных метров.
"Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке.
В парке разместились филармония, парящий мост, научно- познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.