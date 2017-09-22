В тишине, но не в безмолвии: как люди говорят и творят на языке жестов

Мы считаем глухих и слабослышащих людей инвалидами. На самом деле они — просто люди, говорящие на другом языке. И на нем можно не только говорить, но и рассказывать анекдоты, снимать скетчи, и даже петь.

Говорить и думать на жестах

Анна Ефимова училась на военного инженера-оптика, а работала то продавцом, то секретарем, пока однажды не увидела, как в кафе неслышащие парень и девушка говорили с помощью жестов. Анну это так заворожило, что на следующий же день ей нашли преподавателя жестового языка.

Глухие люди общаются по-разному. Одни говорят голосом, другие нет. Тем, кто не только не видит, но и не слышит, помогает пальцевая азбука — со стороны кажется, что два человека долго жмут друг другу руки. Есть калькирующий язык, когда каждое слово в предложении просто заменяется жестом. Но большинство людей, выросших в глухих семьях, говорят на жестовом языке. В разных странах он разный. Жестовый язык, на котором говорят в России, никак не соотносится с русским. Для нас это полноценный иностранный язык со своей структурой — как английский или японский. И Анна учила язык так, как учат английский или японский: сначала уроки с носителем языка, потом — жизнь в неслышащей семье.

"Поначалу был азарт — смогу ли я? Оказывалось, что не могла, — говорит Анна. — У нас была группа из 10 человек, и у всех получалось. А мне надо, чтоб получилось сразу и хорошо. А так не выходило! Я доходила до истеричных бросаний бумажек, вставала, говорила — все! Все неправильно, ничего не могу! Приходила домой, выдыхала, решала, что сдаваться нельзя…"

Постепенно Анна начала понимать структуру языка. Ходила на встречи глухих, играла с ними в "мафию". Говорить у нее поначалу получалось лучше, чем понимать. "Люди разговаривают на жестах по-разному, — рассказывает она. — Это как почерк — вы можете прочитать не каждый почерк, особенно если он немножко кривоват. Глухие люди словно пишут в воздухе, рисуют".

Сейчас Анна работает переводчиком в медицинском центре и умеет думать на жестовом языке. Если произнести фразу "я поставила чашку на стол", она "увидит" два жеста. А разговаривая на жестовом языке, Анна словно говорит всем телом. Слышащие друзья смеются, что она "переходит на птичий язык" — причмокивает, как это часто делают глухие люди.

Петь руками и телом для глухих людей

Чтобы по-настоящему понять язык, Анна решила переводить песни.

"Учить предложения "я пришел домой" бессмысленно. Никто не разговаривает короткими фразами. Вы же не говорите: "Я пришла домой, взяла стул, села"? Вы рассказываете историю, — объясняет она. — В песнях есть история, которую надо перевести от начала и до конца. Надо было думать — как эту фразу сказать на жестах". Сейчас у Анны есть канал на YouTube. У ее роликов — тысячи просмотров. А певица Елка, увидев, как Анна исполнила жестами одну из ее песен, предложила сделать что-нибудь вместе.

YouTube/Anna14091

"Я раскладываю текст песни на смысловые блоки, а их перевожу на жестовый язык. Потом включаю музыку и пытаюсь попасть жестами в ритм песни. Строка из двух-трех слов может содержать четыре-пять жестов. Очень важно допеть руками, когда певец допел голосом, — объясняет Анна. — Когда я исполняю песню, надо одновременно слышать музыку и думать картинками. Один кадр может сниматься по 15–20 раз. Потому что в какой-то момент ты перестаешь мыслить жестами и слушаешь голос певца". Так можно донести до неслышащего человека не только смысл песни, но и музыку. Абсолютно глухих людей не бывает — человек всегда чувствует ритм. И глядя на Анну, видит, быстрые у нее жесты или медленные, резкие или нежные, плавные или четкие.

Снимать скетчи на своем языке

Если на языке жестов можно петь, то рассказывать истории и делать постановки — тем более. Кирилл и Карина Гайдамащук — брат и сестра из Южно-Сахалинска, им 14 и 13 лет. И они, и их родители не слышат — это врожденное. Ребята учатся в общеобразовательной школе. А еще они снимают скетчи на жестовом языке. У их канала на YouTube более трех тысяч подписчиков, у группы в "Вконтакте" — почти четыре тысячи.

YouTube/KirGaida

"Я начал снимать в восемь лет, — рассказывает Кирилл. — Я люблю шутить и хотел поделиться своим юмором. Мне хотелось смеяться со всеми. Так родилась идея снимать видео. Потом начал выкладывать в соцсети. Люди смотрят, а мне приятно читать комментарии и отвечать на вопросы. Так завязываются отношения, появляются новые друзья".

Кирилл все делает сам: придумывает сценарии, снимает на телефон, иногда играет в ролике несколько ролей. В скетчах играет и его сестра Карина. Правда, для нее сейчас важнее спорт — она серьезно занимается горными лыжами. Год назад брат и сестра взяли золотые медали на Всероссийской зимней спартакиаде по спорту глухих.

"В моей голове постоянно много идей для смешных роликов, — делится Кирилл. — Я очень хочу стать настоящим актером и режиссером".

YouTube/Зина Нестеркина

Неслышащие люди так же, как и все остальные, хотят смотреть юмористические программы, смеяться и слушать анекдоты. Но если у слышащих есть Comedy Club или КВН, то глухие этого лишены. В том числе поэтому видео Гайдамащуков популярны — они заполняют пустующую нишу. Похожая история у Зины Нестеркиной, рассказчицы анекдотов из Электростали. Ей 52, она не слышит от рождения, как и ее родители. "Голосом я говорить могу, но не все понимают, — объясняет она. — Я с детства люблю узнавать и рассказывать новые анекдоты". А иногда Зина рассказывает реальные истории, и в комментариях под ними пользователи делятся своим и даже просят советов. У Зины более десяти тысяч подписчиков на YouTube и более девяти тысяч — в "Вконтакте".

Мало кому из слышащих людей придет в голову просто так выучить жестовый язык. Мы учим английский, потому что он универсален. Мы учим итальянский, если мечтаем о Риме и Венеции. Но выучив жестовый язык, можно начать говорить с теми, кто чувствуют себя иностранцами в родной стране. "Ты начинаешь видеть мир с еще одного пятого угла. Ты начинаешь чувствовать мир всем телом, — говорит Анна Ефимова. — Учить этот язык полезно хотя бы для собственных мозгов".

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова