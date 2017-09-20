Впервые чемпионат WorldSkills пройдет в Северном Арктическом федеральном университете

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills впервые пройдет в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ, г. Архангельск). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Участники будут соревноваться по пяти компетенциям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей", - говорится в сообщении.

Конкурсная часть чемпионата будет проводиться 25 и 26 октября. Итоги конкурса станут известны 27 октября. Победа на отборочном туре в САФУ открывает дорогу на межвузовские чемпионаты, дает возможность войти в состав российской национальной сборной и представить страну на мировых первенствах.

В рамках внутривузовского чемпионата будет проведена деловая программа, включающая панельную дискуссию по подготовке кадров для Арктической зоны РФ, круглые столы по кластерной политике и экологическим аспектам освоения Арктики. САФУ присоединился к движению WorldSkills Russia в 2017 году.

Что такое Worldskills

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.