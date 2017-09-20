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МЧС направит спасателей в Мексику в случае запроса властей республики

Общество
20 сентября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Спасатели отряда "Центроспас" и аэромобильный госпиталь готовы к вылету

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МЧС России направит в Мексику спасателей и аэромобильный госпиталь в случае, если поступит соответствующий запрос от властей республики. Об этом журналистам заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам "правительственного часа" в Госдуме.

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"Мы готовы оказать помощь в ликвидации последствий очень тяжелого землетрясения в Мексике. Национальным центром управления в кризисных ситуациях осуществляется постоянный контакт с властями Мексики, и в случае поступления заявки от руководства этой республики мы окажем им всю необходимую помощь", - сказал Пучков. Он пояснил, что подготовлены спасатели отряда "Центроспас", который аттестован по методике ИНСАРАГ и готов работать в зоне масштабных бедствий, а также аэромобильный госпиталь, которые в случае поступления заявки от властей Мексики готовы вылететь для проведения спасательных работ. "В случае необходимости, в Мексику могут быть направлены и другие подразделения", - отметил Пучков.

В среду президент России Владимир Путин направил своему мексиканскому коллеге Энрике Пенье Ньето телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Мексике, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что "Путин также выразил готовность в случае необходимости по линии МЧС оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения и поиске возможных раненых, которые находятся под завалами".

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.

Как сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте, погибли по меньшей мере 248 человек. Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ отметил, что граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате землетрясения.

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