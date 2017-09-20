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Состояние поэтессы Юнны Мориц после операции оценивается как удовлетворительное

Общество
20 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Мориц была госпитализирована в Москве из-за перелома шейки бедра

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Состояние поэтессы Юнны Мориц, которая была госпитализирована в Москве в минувшие выходные в связи с переломом шейки бедра, оценивается как удовлетворительное. Об этом в среду сообщили ТАСС в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"У нее состояние удовлетворительное, температура вечером 36,7 утром 36,4", - сказал собеседник агентства.

В субботу, 18 сентября, поэтесса сообщила на своей странице в Facebook о подготовке к операции в НИИ имени Склифосовского в связи с переломом шейки бедра. Она сопроводила запись стихотворением, начинающимся словами "Держи удар".

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