Состояние поэтессы Юнны Мориц после операции оценивается как удовлетворительное

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Состояние поэтессы Юнны Мориц, которая была госпитализирована в Москве в минувшие выходные в связи с переломом шейки бедра, оценивается как удовлетворительное. Об этом в среду сообщили ТАСС в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"У нее состояние удовлетворительное, температура вечером 36,7 утром 36,4", - сказал собеседник агентства.
В субботу, 18 сентября, поэтесса сообщила на своей странице в Facebook о подготовке к операции в НИИ имени Склифосовского в связи с переломом шейки бедра. Она сопроводила запись стихотворением, начинающимся словами "Держи удар".