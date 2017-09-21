"Снят покров таинственности": как корреспондент ТАСС "открыл" Австралию раньше дипломатов

В скором времени Россия и Австралия будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений. В качестве исходной даты принято использовать 10 октября 1942 года, когда была достигнута договоренность об их установлении и открытии посольств. Советские дипломаты появились в Австралии в самом конце 1942 года, а дипмиссия начала работу в марте 1943-го. Однако первый посланец СССР прибыл в страну еще до установления дипотношениях, и сегодня исполняется ровно 75 лет с того дня, когда в Сиднее начал работать первый советский представитель – корреспондент ТАСС Владимир Михеев.

Мальчик из пекарни

Как удалось узнать нынешнему корреспонденту ТАСС в Австралии, его далекий предшественник родился в 1907 году в Чите. В 11 лет он начал работать мальчиком (была тогда такая профессия) в пекарне братьев Гиршман, затем трудился на городских складах, а позднее поступил на работу учеником наборщика в местную типографию. В 1924 году 17-летний Михеев переехал в Хабаровск, где стал работать в типографии.

В 1928 он поступил на рабфак Дальневосточного государственного университета и с 1929 по 1931 год работал заведующим отделом редакции хабаровской газеты "Набат молодежи", затем уехал учиться в Москву во Всесоюзный коммунистический институт журналистики. В 1934 году учил японский язык в Институте востоковедения, а спустя год началась его трудовая биография в ТАСС.

В течение пяти лет Михеев он работал в Дальневосточном секторе иностранной редакции (редактором, а затем заведующим). С 1940 по 1941 год находился в командировке в Китае, по завершении которой вернулся в Москву и получил назначение корреспондентом ТАСС в Австралии и военным корреспондентом ТАСС в юго-западной зоне союзников на Тихом океане.

Долгий путь

Путь из Москвы в Сидней занял у Владимира Михеева и его жены Клавдии более двух месяцев. Сначала они совершили перелет на Кавказ, затем перебрались в Иран, потом в Индию, пересекли на судне Индийский океан и прибыли в Перт (город на западе Австралии), откуда поездом 21 сентября 1942 года добрались до Сиднея.

Судя по отчетам местной прессы, австралийцы устроили посланцу Страны Советов очень теплый прием. "Михеев признался, что был так взволнован энтузиазмом, с которым его встречали, что ему было очень трудно начать работу, - сообщает 17 октября 1942 года мельбурнская газета Maritime Worker. - Он рассказал, что к нему постоянно обращаются журналисты, фоторепортеры, бизнесмены и просто доброжелатели, но он является прежде всего журналистом. Его открытый характер и широкая эрудиция производит большое впечатление на всех, кто с ним общается. Желающих попасть на официальный прием, устроенный по случаю его приезда в Сидней в журналистском клубе, оказалось так много, что некоторым участникам из-за нехватки мест пришлось устраиваться на бильярдных столах".

Развернуть Владимир и Клавдия Михеевы © Архив Национальной библиотеки Австралии Владимир и Клавдия Михеевы © Архив Национальной библиотеки Австралии

Корреспондент Sidney Morning Herald побеседовал с советским журналистом еще в Перте. "Михеев рассказал, что русских интересует Австралия", - писала газета 12 сентября 1942 года. - "Я уверен, что предстоящей зимой русские погонят немцев из России, - заявил он. - Наша стран высоко бы оценила открытие второго фронта в Европе, но командующие армиями знают, что делают".

"Владимир Михеев говорит, что русские сделают все возможное для того, чтобы защитить Сталинград, падение которого было бы для них самым страшным ударом в этой войне, - сообщает газета Australasian 10 октября 1942 года. - При общении с Михеевым создается впечатление, что каждый русский отдает себе отчет в серьезности положения в их стране, в то же время он подчеркивает суровую убежденность людей в их конечной победе".

Жена корреспондента

Перед тем, как вместе с мужем отправиться в далекую Австралию, Клавдия Михеева в течение года изучала английский язык в Московском университете. Судя по всему, она училась хорошо, что помогло ей после приезда в Сидней довольно много рассказывать местным журналистам о жизни в Москве.

Развернуть Клавдия Михеева © Архив Национальной библиотеки Австралии Клавдия Михеева © Архив Национальной библиотеки Австралии

"Жена русского журналиста сообщила, что многие дети были эвакуирован на Дальний Восток, - сообщает репортер газеты Adelaide Chronicle 30 сентября 1942 года. - У нее очень хороший английский, во всяком случае языковое недоразумение при нашем общении возникло лишь однажды – я не поняла, зачем детей эвакуируют в лес, но мы быстро выяснили, что госпожа Михеева говорила не "forest", а "Far East". Мы поговорили о русских женщинах, которые служат в армии и задействованы в военных делах гораздо больше, чем наши британки. Например, русские медсестры выносят раненых с передовой, а женщины-летчики пилотируют самолеты, которые пересекают линию фронта".

"Госпожа Михеева призналась, что удивлена тем, что видит на наших улицах очень мало женщин в военной форме, - сообщает сиднейская газета Sun 17 октября 1942 года. - Ее также удивило, что австралийки используют много косметики. Она сообщила, что русские женщины в военной форме вообще не носят косметики, а другие женщины если и используют ее, то очень мало".

"Невысокая, темноглазая, она не выглядит на 30 лет, - рассказывает мельбурнская Argus 30 сентября 1942 года. - Госпожа Михеева сообщила, что ее сестра служит в Красной армии, два ее брата ушли на фронт, а ее 12-летняя дочь живет сейчас во второй столице – Куйбышеве".

Покров таинственности

Вот что писала об открытии отделения ТАСС в Сиднее газета Australasian 8 октября 1942 года: "За последние три года война добавила в палитру нашей жизни больше космополитичных красок, чем за все предшествовавшее поколение. В достаточно короткий промежуток времени представители более чем 20 стран прибыли в Австралию: одни для того, чтобы нанести дружеский визит, другие, чтобы развивать дипломатически отношения, третьи прислали военных наблюдателей, четвертые – военных корреспондентов, передающих информацию о сражениях на суше, в воздухе и на море, которые ведутся в рамках глобальной войны. Именно благодаря войне был снят покров таинственности для австралийцев с такой страны, как Россия, которая так великолепно противостоит всей военной мощи Германии и вызывает у нас восхищение и симпатии. Россия играет очень важную роль во общей борьбе против нацизма. Вот уже в течение многих месяцев мы переживаем по поводу установления прямых дипломатических отношений с Россией, и, вероятно, первым существенным шагом на этом пути следует считать приезд русского журналиста Владимира Михеева, первого официального представителя Советов в Австралии".

75 лет спустя

Корреспонденты ТАСС передают сообщения о событиях в Австралии вот уже 75 лет. ТАСС является сейчас единственным российским СМИ, имеющим в Австралии собственного корреспондента. Так было не всегда, но именно так было 75 лет назад, когда в Сидней приехал первый русский журналист и первый представитель Советского Союза Владимир Михеев.

Павел Ваничкин