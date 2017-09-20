Telegraph: имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных британских имен

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Мусульманское имя Мухаммед вернулось в 2016 году в десятку самых популярных британских имен и даже первенствовало в двух крупнейших городах страны. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Daily Telegraph со ссылкой на Национальную статистическую службу.

Согласно ее данным, новорожденные Мухаммеды вытеснили из десятки тех младенцев, которых родители нарекли одним из наиболее распространенных имен для мальчиков в Англии и Уэльсе - Уильям. Причем имя Мухаммед оказалось в минувшем году на первом месте по популярности как в Лондоне, так и в графстве Западный Мидлендс, которое объединяет городскую агломерацию Бирмингема, второго по населению города страны. Доминирование этого имени продиктовано тем обстоятельством, что в обоих этих городах проживают огромные мусульманские общины. По данным на 2011 год, в Лондоне эта община составляла более 12% населения, а в Бирмингеме - и вовсе около 22%.

Самыми же распространенным именами в Англии и Уэльсе для новорожденных мальчиков и девочек оказались кажущиеся родственными Оливер и Оливия. Однако существует версия, что Оливер - это все же имя с немецкими корнями, произошедшее от эльфов, а не от оливковых деревьев. Это имя находится на вершине рейтинга уже четвертый год подряд. В свою очередь Оливия сменила Амелию как самое популярное имя для девочек в 2016 году, вернувшись на высшую позицию, которую оно занимало в 2008-2010 годах.