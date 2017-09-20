Финские студенты обучатся резьбе по кости на Ямале в рамках программы Университета Арктики

ТАСС, 20 сентября. Студентки Центра образования саамского региона из Финляндии пройдут трехмесячную стажировку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках программы Университета Арктики. Они будут обучаться резьбе по кости, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Две студентки из Финляндии пройдут трехмесячную стажировку на базе Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде. Мери Кохвакка и Миия Хинтсанен научатся мастерству резьбы по кости и овладеют навыками изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. Их главным наставником станет один из известнейших мастеров Ямала Сергей Корольков", - отметили в пресс-службе.

По данным властей, возможность приехать на Ямал предоставлена финским студенткам в рамках гранта, выигранного ими по программе Университета Арктики "Север Северу". "Обе студентки увлечены изучением этнического разнообразия и уверены, что благодаря совместному творчеству с ямальцами смогут не только "покорить" кость, но и заговорить на русском языке", - пояснили там.

Университет Арктики - международная сеть, объединяющая свыше 180 высших учебных заведений и научных организаций 16-и стран. Члены сообщества проводят совместные научные исследования для устойчивого развития северных регионов и всесторонней поддержки населяющих их народов. Россия представлена такими регионами, как Москва, ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Архангельская области.

На сегодняшний день членами Университета Арктики от ЯНАО являются Ямальский полярный агроэкономический техникум, Ямальский многопрофильный колледж и Научный центр изучения Арктики.