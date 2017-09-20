Финские студенты обучатся резьбе по кости на Ямале в рамках программы Университета Арктики

"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 17:04
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с УкраинойЭкономика и бизнес 20 сентября, 16:59
"Томь" обыграла "Краснодар" и вышла в 1/8 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 16:59
Путин пообещал повысить МРОТЭкономика и бизнес 20 сентября, 16:53
Учитель просит представителей МВД выступить на ТВ в защиту "Матильды"Культура 20 сентября, 16:45
Есмантович: ХК ЦСКА переводом в фарм-клуб дает практику не попадающим в состав игрокамСпорт 20 сентября, 16:23
Цена не будет определяющим фактором при выборе инвестора 33 зданий Москворецкой набережнойМосква 20 сентября, 16:19
Рош ха-Шана: как евреи отмечают Новый год и почему он станет 5778-мОбщество 20 сентября, 16:18
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологовВ стране 20 сентября, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Студентки Центра образования саамского региона из Финляндии пройдут трехмесячную стажировку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках программы Университета Арктики. Они будут обучаться резьбе по кости, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Две студентки из Финляндии пройдут трехмесячную стажировку на базе Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде. Мери Кохвакка и Миия Хинтсанен научатся мастерству резьбы по кости и овладеют навыками изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. Их главным наставником станет один из известнейших мастеров Ямала Сергей Корольков", - отметили в пресс-службе.
По данным властей, возможность приехать на Ямал предоставлена финским студенткам в рамках гранта, выигранного ими по программе Университета Арктики "Север Северу". "Обе студентки увлечены изучением этнического разнообразия и уверены, что благодаря совместному творчеству с ямальцами смогут не только "покорить" кость, но и заговорить на русском языке", - пояснили там.
Университет Арктики - международная сеть, объединяющая свыше 180 высших учебных заведений и научных организаций 16-и стран. Члены сообщества проводят совместные научные исследования для устойчивого развития северных регионов и всесторонней поддержки населяющих их народов. Россия представлена такими регионами, как Москва, ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Архангельская области.
На сегодняшний день членами Университета Арктики от ЯНАО являются Ямальский полярный агроэкономический техникум, Ямальский многопрофильный колледж и Научный центр изучения Арктики.