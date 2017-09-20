Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финские студенты обучатся резьбе по кости на Ямале в рамках программы Университета Арктики

Общество
20 сентября, 16:08 UTC+3

Стажировка продлится три месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 сентября. Студентки Центра образования саамского региона из Финляндии пройдут трехмесячную стажировку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках программы Университета Арктики. Они будут обучаться резьбе по кости, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Две студентки из Финляндии пройдут трехмесячную стажировку на базе Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде. Мери Кохвакка и Миия Хинтсанен научатся мастерству резьбы по кости и овладеют навыками изготовления предметов декоративно-прикладного искусства. Их главным наставником станет один из известнейших мастеров Ямала Сергей Корольков", - отметили в пресс-службе.

По данным властей, возможность приехать на Ямал предоставлена финским студенткам в рамках гранта, выигранного ими по программе Университета Арктики "Север Северу". "Обе студентки увлечены изучением этнического разнообразия и уверены, что благодаря совместному творчеству с ямальцами смогут не только "покорить" кость, но и заговорить на русском языке", - пояснили там.

Университет Арктики - международная сеть, объединяющая свыше 180 высших учебных заведений и научных организаций 16-и стран. Члены сообщества проводят совместные научные исследования для устойчивого развития северных регионов и всесторонней поддержки населяющих их народов. Россия представлена такими регионами, как Москва, ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская и Архангельская области.

На сегодняшний день членами Университета Арктики от ЯНАО являются Ямальский полярный агроэкономический техникум, Ямальский многопрофильный колледж и Научный центр изучения Арктики. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
2
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
3
Железная дорога в обход Украины. Досье
4
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
МВД ответило на заявление Поклонской, что активист Калинин задержан после ее обращения
7
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама