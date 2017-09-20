Встретившаяся с Путиным в Перми дольщица вошла в рабочую группу по проблемам пайщиков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обманутая дольщица, встретившаяся с президентом РФ Владимиром Путиным во время его рабочей поездки в Пермь, вошла в рабочую группу по проблемам пермских обманутых дольщиков. Об этом сообщил в среду губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов страны.

Во время рабочей поездки Путина в Пермь 8 сентября две жительницы города обратили на себя внимание главы государства с помощью плаката: "Дядя Вова, помоги!". Одна из женщин сообщила президенту, что все ее деньги вложены в ипотеку для приобретения квартиры в Первом пермском микрорайоне, однако теперь ей негде жить, потому что микрорайон не строится. Глава государства пообещал разобраться в проблеме. Решетников заверил президента в том, что местная власть держит проблему на контроле.

"Встретились и с той женщиной, и не только с ней. Люди оказались недоинформированы. Сейчас эта женщина, с которой вы встретились, входит в состав наших рабочих групп, чтобы через нее доносили информацию [до дольщиков]. С точки зрения информационной повестки нам нужно работать очень активно", - сказал Решетников.

По его словам, до обманутых дольщиков Пермского края не всегда в полном объеме доходит информация о действиях властей. "После того как мы ситуацию раскрыли, у людей появилось несколько иное видение, и, в принципе, они поддержали все то, что мы делаем", - отметил губернатор региона.

Ранее на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с активом партии "Единая Россия" в Приволжском федеральном округе (ПФО) Решетников сообщал, что в Прикамье готовится законопроект о субсидировании обманутых дольщиков для достройки замороженных объектов. По его словам, закон разработан и должен быть рассмотрен Законодательным собранием Пермского края. Он также отметил, что сейчас по большинству недостроенных объектов в регионе ведется разработка проектной документации и обследование за краевой счет, затем средства на застройку будут компенсированы отдельным категориям граждан в пределах установленных социальных норм.

По данным Минстроя Прикамья, в регионе 18 проблемных объектов. Число обманутых дольщиков составляет 1892, из них поддержку получат 867 человек. В перечень категорий граждан, имеющих право на субсидии, вошли малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры и те, кто полностью или частично оплатил приобретение квартиры за счет ипотеки. Также в список попали семьи, состоящие из одного родителя независимо от возраста, и те, кто приобретал жилье за счет средств материнского капитала.