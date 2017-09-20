Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Встретившаяся с Путиным в Перми дольщица вошла в рабочую группу по проблемам пайщиков

Общество
20 сентября, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал президенту, что у жителей не всегда есть информация о мерах, которые принимает власть для борьбы с недобросовестными застройщиками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обманутая дольщица, встретившаяся с президентом РФ Владимиром Путиным во время его рабочей поездки в Пермь, вошла в рабочую группу по проблемам пермских обманутых дольщиков. Об этом сообщил в среду губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов страны.

Смотрите также

Путин поддержал идею о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков

Путин рекомендовал губернаторам строго выполнять планы помощи обманутым дольщикам

Путин поручил до 1 октября рассмотреть вопрос о помощи обманутым дольщикам

Во время рабочей поездки Путина в Пермь 8 сентября две жительницы города обратили на себя внимание главы государства с помощью плаката: "Дядя Вова, помоги!". Одна из женщин сообщила президенту, что все ее деньги вложены в ипотеку для приобретения квартиры в Первом пермском микрорайоне, однако теперь ей негде жить, потому что микрорайон не строится. Глава государства пообещал разобраться в проблеме. Решетников заверил президента в том, что местная власть держит проблему на контроле.

"Встретились и с той женщиной, и не только с ней. Люди оказались недоинформированы. Сейчас эта женщина, с которой вы встретились, входит в состав наших рабочих групп, чтобы через нее доносили информацию [до дольщиков]. С точки зрения информационной повестки нам нужно работать очень активно", - сказал Решетников.

По его словам, до обманутых дольщиков Пермского края не всегда в полном объеме доходит информация о действиях властей. "После того как мы ситуацию раскрыли, у людей появилось несколько иное видение, и, в принципе, они поддержали все то, что мы делаем", - отметил губернатор региона.

Ранее на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с активом партии "Единая Россия" в Приволжском федеральном округе (ПФО) Решетников сообщал, что в Прикамье готовится законопроект о субсидировании обманутых дольщиков для достройки замороженных объектов. По его словам, закон разработан и должен быть рассмотрен Законодательным собранием Пермского края. Он также отметил, что сейчас по большинству недостроенных объектов в регионе ведется разработка проектной документации и обследование за краевой счет, затем средства на застройку будут компенсированы отдельным категориям граждан в пределах установленных социальных норм.

По данным Минстроя Прикамья, в регионе 18 проблемных объектов. Число обманутых дольщиков составляет 1892, из них поддержку получат 867 человек. В перечень категорий граждан, имеющих право на субсидии, вошли малоимущие, ветераны, многодетные семьи, пенсионеры и те, кто полностью или частично оплатил приобретение квартиры за счет ипотеки. Также в список попали семьи, состоящие из одного родителя независимо от возраста, и те, кто приобретал жилье за счет средств материнского капитала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Решетников, Максим Геннадьевич
Темы
"Единая Россия"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
2
Железная дорога в обход Украины. Досье
3
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
4
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
МВД ответило на заявление Поклонской, что активист Калинин задержан после ее обращения
7
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама