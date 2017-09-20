В Северной Осетии почтили память жертв схода ледника в Кармадонском ущелье

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Северной Осетии почтили память погибших в результате схода ледника в Кармадонском ущелье, среди которых была съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Глава региона Вячеслав Битаров возложил цветы к памятнику жертвам стихии в селе Гизель, передает корреспондент ТАСС.
В памятных мероприятиях приняли участие также члены правительства республики, общественные деятели.
"Прошло 15 лет с тех пор, как сошел ледник. Эту трагедию невозможно забыть. Светлая память всем ушедшим. Стойкости и мужества родственникам погибших и их друзьям", - написал Битаров в своем аккаунте в Instagram.
Ледник Колка сошел в Кармадонское ущелье 20 сентября 2002 года. В результате образовался селевой поток, жертвами которого стали 125 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, приехавшая на съемки фильма "Связной". Стихия разрушила санатории, базы отдыха, несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были временно отрезаны от внешнего мира. В селе Гизель, куда дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.