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В Хабаровске откроют российско-японский центр превентивной медицины

Общество
20 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 500 млн рублей, большая часть средств будет предоставлена японскими инвесторами

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центр превентивной медицины и диагностики будет открыт при участии российских и японских инвесторов на базе дорожной клинической больницы в Хабаровске. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"На базе Дорожной клинической больницы ОАО "РЖД" в Хабаровске планируется реализовать проект по созданию российско-японского центра превентивной медицины и диагностики. Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключен между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, Центральной дирекцией здравоохранения ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 500 млн рублей, большая часть средств будет предоставлена японскими инвесторами.

Предполагается, что в рамках реализации проекта будет проведена реконструкция одного из корпусов хабаровской Дорожной клинической больницы, а медперсонал центра пройдет обучение у японских специалистов. Кроме того, японская сторона обеспечит постоянную научно-методическую и образовательную поддержку.

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