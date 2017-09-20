На форуме казаков в Краснодаре обсудят создание Всероссийского казачьего войска

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СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Основной темой предстоящего форума российских казаков, который пройдет 5-6 октября в Краснодаре, станет создание Всероссийского казачьего войска. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель главы администрации Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.
Представители 11 реестровых казачьих войск приняли участие в проходящем в среду в Сочи заседании Межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года. "Мы очень много говорим о необходимости объединения 11 реестровых казачьих войск. В том числе и сегодня рассмотрели этот вопрос, обсуждали с атаманами реестровых войск, с членами Межведомственной комиссии при Федеральном агентстве по делам национальностей (вопрос) о необходимости объединения в одно единое Всероссийского казачьего войска, и обязательно с этой инициативой я выступлю на пленарном заседании форума", - сказал Долуда.
По словам кубанского атамана, принято решение о том, что от каждого казачьего реестрового общества в съезде примут участие по 10 делегатов, в том числе атаманы войск, отделов и районных обществ, а также войсковые священники.
Еще одной темой съезда станет обсуждение проекта федерального закона о казачестве. "Мы просим Федеральное агентство по делам национальностей о том, чтобы в конце этого года или весной следующего проект был передан на рассмотрение в Государственную думу. Этот закон очень важен (для дальнейшего развития казачества)", - отметил атаман Кубанского казачьего войска.
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) поддерживает инициативу казаков Кубани об объединении и идею принятия отдельного закона о казачестве. "Сейчас наступает тот период, когда нужно принимать решение о том, куда дальше двигаться, что делать с казачьими реестрами и общественными организациями. То, что он (закон) нужен, это понятно, необходимо понятийный аппарат закрепить, определить разграничение полномочий в этом законе, и это будет огромный плюс для дальнейшего развития казачества", - сказал журналистам глава ФАДН Игорь Баринов.
Переселение черноморского казачьего войска из Запорожья на Кубань началось в 1792 году. Сейчас численность казачьего войска на Кубани превышает 50 тыс. человек. Казаки принимают участие в охране более 1 тыс. объектов и совместном патрулировании территорий. По данным властей Кубани, с начала этого года казаками совместно с полицией в этом году выявлено и пресечено 442 преступления и почти 41,5 тыс. административных правонарушений, задержано 110 лиц, находившихся в розыске, предотвращено 235 случаев детской безнадзорности, выявлено 529 человек, нарушивших миграционное законодательство.