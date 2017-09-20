Косачев назвал рассмотрение КМСЕ дела Навального попыткой дискредитировать Россию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возврат Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) к рассмотрению дела "Навальный и Офицеров против России" (так называемое дело "Кировлеса") продиктован сугубо политическими соображениями и нацелен на дискредитацию России и ее судебной системы в преддверии президентских выборов в 2018 году. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Решение российского суда по делу [Алексея] Навального было по вердикту Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отменено и пересмотрено Верховным судом РФ, компенсация выплачена, и, соответственно, сам вердикт исполнен. Однако явно сугубо политическая целесообразность подталкивает к возвращению к этой теме с очевидным прицелом на дискредитацию России, ее судебной системы и, конечно же, в контексте предстоящих президентских выборов в 2018 году", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что, по сути, все те, кто много говорит о вмешательстве России в избирательный процесс в США или в некоторых странах Европы, сами подспудно занялись именно этим, "что, конечно же, не может не тревожить и не повышает авторитета организациям, ставшим инструментами этих политических игр".

Сенатор напомнил, что принятие КМСЕ на рассмотрение дел об исполнении решений ЕСПЧ - это обычная практика, поскольку такой контроль - одна из функций Комитета. Так, в 2016 году КМСЕ взял под контроль 283 постановления ЕСПЧ по России, 151 по Румынии, 121 по Греции, 99 по Украине. Какие-то, по словам Косачева, закрываются (261 российское дело в 2016 году), какие-то остаются на рассмотрении годами. Решения ЕСПЧ, находящиеся под усиленным контролем КМСЕ, исполняются в среднем более 10 лет.

Политик уточнил, что, как правило, позиция КМСЕ сводится к напоминанию странам-членам Совета Европы, что решения ЕСПЧ надо выполнять, а сами резолюции КМСЕ не являются юридически обязательными к исполнению. "Что логично, ибо сам Комитет является не судебным, а политическим органом", - констатировал он.

"Однако политический не должно означать политизированный, хотя в последние годы в его решениях, увы, эта тенденция все заметнее - достаточно вспомнить одиозную майскую резолюцию КМСЕ о ситуации в Крыму, и вообще большинство резонансных случаев, касающихся России - будь то дела Навального или ЮКОСа", - отметил Косачев.

С 19 по 21 сентября в Страсбурге проходит 1294-е заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). На нем запланировано рассмотрение вопроса об исполнении российскими властями постановления ЕСПЧ по делу "Навальный и Офицеров против России".