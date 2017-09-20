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Вологодские кружевные панно, скатерти и наряды впервые представили на выставке в Берлине

Общество
20 сентября, 16:52 UTC+3 ТАСС

Экспозиция выставки дополнена фотографиями

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ТАСС, 20 сентября. Изделия из вологодского кружева - сюжетные панно, наряды, картины - представлены на выставке "Вологодское кружево - душа Русского Севера". Экспозиция впервые открылась в Российском доме науки и культуры в Берлине и четвертый раз в Европе, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Открытие выставки "Вологодское кружево - душа Русского Севера" в столице Германии - это признание высочайшего уровня культурного наследия Вологодской области. Выставка вызвала подлинный интерес берлинцев и получила восторженные отзывы посетителей. Посольство России и Русский дом науки и культуры в Берлине предложили подготовить программу совместных действий по реализации социокультурных проектов Вологодской области в Германии и запустить ее в действие уже в 2018 году", - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора области Олег Васильев, слова которого приводит пресс-служба.

Основу экспозиции составили современные произведения известных вологодских художников по кружеву, которые показаны в Берлине впервые, в том числе разнообразные предметы одежды и аксессуары. Особого внимания, по мнению организаторов выставки, заслуживают сюжетные панно с изображениями домов, церквей и соборов. Экспозиция дополнена фотографиями.

Выставка вологодского кружева демонстрируется в Европе с июня 2016 года. Проект был представлен в Музее истории и культуры Южной Ютландии в Дании в рамках X международного фестиваля кружева, в Национальном музее Княжества Лихтенштейн, в частной галерее современного искусства "БайелерКоллекшн" в Швейцарии.

Большую часть расходов по организации выставки взяли на себя зарубежные партнеры. В Берлине представлена самая масштабная коллекция, дополненная новыми изделиями, сообщила ранее ТАСС, генеральный директор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Вологодское кружево - всемирно известный бренд, Вологда считается кружевной столицей России, в начале XX века наибольшее число кружевниц проживало именно в Вологде и Вологодской губернии. В 1980-е годы кружевоплетением были заняты в регионе более 40 тыс. мастериц.

Каждые два-три года в Вологде проводится Международный фестиваль кружева Vita Lace ("Живое кружево"), в 2017 году он прошел в третий раз и собрал более 300 участников из 26 регионов России и ряда стран.

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