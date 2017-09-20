Росприроднадзор: фоновое загрязнение сероводородом в Москве создают свалки

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор подвел промежуточные итоги расследования по выявлению источников несанкционированных выбросов сероводорода, на запах которого с начала сентября поступают жалобы из восточных районов Москвы и области. Служба выявила, что фоновое загрязнение сероводородом создают свалки и очистные сооружения. Об этом говорится в сообщении департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.
"Представляется, что фоновый уровень загрязнения сформирован объектами, связанными с обращением отходов органического происхождения, хранения и производства нефтепродуктов, а также эксплуатацией очистных сооружений", - говорится в сообщение департамента.
Для выявления основного загрязнителя проводятся инструментальные исследования на наличие в воздухе сочетания маркерных веществ - сероводорода и аммиака. Росприроднадзор отмечает, что начата проверка подмосковных мусорных полигонов "Кучино" (в июле закрыт по поручению президента России Владимира Путина) и "Торбеево", а также бывшей свалки в районе Некрасовка.
Ранее Росприроднадзор сообщал, что провел проверки на Московском НПЗ, Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях "Мосводоканала", мусоросжигательном заводе №4 ГУП "Экотехпром", пункте сортировки отходов ООО "УК "КУСО" и ООО "ПК "Вторалюминпродукт". Тогда в ведомстве уточнили, что превышения концентрации сероводорода выявлены на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС), а также в приземной атмосфере полигона "Кучино". По всем выявленным фактам превышений возбуждены административные дела.
Минприроды Московской области сообщало, что на территории Подмосковья выявлено 19 потенциальных источников неприятных запахов, которые фиксируются в последнее время в Балашихе, Реутове, Железнодорожном, Люберцах и других городских округах.
С начала сентября станции "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы неоднократно фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе. Наибольшие концентрации фиксировались станциями контроля "Кожухово" и "Жулебино", которые контролируют зону влияния мусорного полигона "Кучино", мусоросжигательного завода №4 и ЛОС.