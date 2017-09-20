"Зеленые щиты" начали создаваться в 61-м регионе России

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию защитных лесных полос вокруг крупных городов (так называемых зеленых щитов) начаты в 61-м регионе России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ), поступившем в ТАСС в среду.
"Эксперты ОНФ подвели промежуточные итоги формирования "зеленых щитов" в российских регионах. На данный момент в 61-м регионе уже направлены заявления о создании зеленых поясов в региональные общественные палаты", - отмечается в сообщении.
По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева, в оставшихся регионах страны процесс создания "зеленых щитов" находится "в режиме подготовки, и обращения в региональные общественные палаты будут направлены в ближайшее время".
Представитель ОНФ отметил, что в состав "зеленых щитов" вокруг региональных центров может попасть около 10 млн га территории.
Вместе с тем Гутенев указал, что в настоящий момент в отдельных регионах возникают проблемы при взаимодействии с региональными органами власти. "Так, в Костромской и Челябинской областях отмечаются проблемы во взаимодействии с общественными палатами, выражающиеся в их нежелании вести диалог о создании лесопарковых "зеленых щитов".
Закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона был ОНФ. Изначально планировалось создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.