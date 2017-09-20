Эксперт: эпидемия гриппа в Петербурге начнется в декабре

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Сезон заболеваемости гриппом в Петербурге начнется в декабре, сообщил в среду журналистам директор НИИ гриппа Минздрава РФ Андрей Васин.
"Эпидемия будет обычная, скорее всего, с декабря будет подъем заболеваемости, примерно, как это было в прошлом году, - отметил он. - Заболеваемость будет вызвана несколькими вирусами. Будет циркулировать вирус H1N1, которого практически не было в прошлом сезоне, так же будет иметь место вирус H3N2 и вирусы B".
По его словам, сейчас НИИ гриппа с коллегами из Австрии и Великобритании работает над векторной и рекомбинантной вакциной нового поколения.
В свою очередь директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ Игорь Коробко сказал, что действенных лекарственных препаратов не так много, и действие их сомнительно, после чего призвал делать прививки от гриппа.
"Всего 3% случаев тяжелого течения заболевания по прошлому эпидсезону было среди людей, которые вакцинировались, остальные 97% были среди тех, кто не вакцинировались", - уточнил он.
НИИ гриппа является одним из ведущих исследовательских учреждений России, занимающихся разработками вакцин от различных вирусов и болезней. В 1967 году институт был создан как головное учреждение СССР по проблеме гриппа и гриппоподобных заболеваний для проведения исследований в области вирусологии, иммунологии, эпидемиологии гриппа и других острых вирусных инфекций.