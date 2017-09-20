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Путин поздравил иудеев России с Новым годом

Общество
20 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Глава государства пожелал иудеям благополучия, счастья и удачи

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия является настолько большой и многонациональной страной, что праздник Новый год можно отмечать несколько раз в году. На это указал президент РФ Владимир Путин, принявший в среду в Кремле главного раввина России Берл Лазара и главу Федерации еврейских общин Александра Бороду по случаю еврейского Нового года.

"Как хорошо, что у нас такая большая страна", - сказал Путин, приветствуя участников встречи. "Великая", - ответил ему Лазар.

Глава государства подчеркнул, что Россия - многонациональная страна, и такой праздник, как Новый год, здесь отмечается несколько раз. "Великая, очень большая, многонациональная, многоконфессиональная. Нам все время есть, что отметить. Вот сегодня мы отмечаем Новый год для иудеев, иудейский Новый год. Я вас поздравляю - вас и всех евреев страны поздравляю с Новым годом", - обратился Путин к Лазару и Бороде.

"А с 21 на 22 - у мусульман Новый год. Правда, пророк завещал другие праздники более торжественно отмечать, чем Новый год. Потом у нас Новый год, у христиан. Причем, в России еще по новому и по старому стилю. А 16 февраля - у буддистов Новый год. То есть, круглый год есть, что отметить", - подчеркнул глава государства. Всем иудеям страны он пожелал благополучия, счастья, удачи.

Путин подчеркнул, что религиозная жизнь в стране развивается активно и поблагодарил еврейское духовенство за хорошее взаимодействие со светскими властями.

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