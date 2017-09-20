Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литва на шесть месяцев отключит от эфира российский канал "ТВ Центр"

Общество
20 сентября, 17:54 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 20, сентября. /ТАСС

Установлено, что высказываниями, прозвучавшими в дискуссионной программе канала от 10 июня "Право знать", "был нарушен закон Литовской Республики об общественной информации"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 20 сентября. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению объявила в среду о приостановлении вещания российского федерального телеканала "ТВ Центр" на полгода. Об этом сообщил регулятор на своей интернет-странице.

"Принято решение приостановить на шесть месяцев свободный подход к его просмотру на территории Литвы", - говорится в публикации комиссии, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей. Для вступления решения в силу санкции должен утвердить Вильнюсский окружной административный суд.

Комиссия установила, что высказываниями, прозвучавшими в дискуссионной программе "ТВ Центра" от 10 июня "Право знать", "был нарушен закон Литовской Республики об общественной информации". Регулятор утверждает, что участвовавший в программе Владимир Жириновский "разжигал войну, национальную рознь и ненависть". "Законами Литвы распространение такой информации запрещено", - подчеркивается в публикации регулятора.

Отмечается, что комиссия просила "ТВ Центр" дать разъяснения по поводу якобы имевших место нарушений. Они были получены, но контролирующую инстанцию не устроили.

Российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы присутствовавшие в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен тот же "ТВ Центр".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады Дейр-эз-Зора
3
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
4
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
5
Железная дорога в обход Украины. Досье
6
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
7
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
Темы дня
Новости партнеров
Реклама