Литва на шесть месяцев отключит от эфира российский канал "ТВ Центр"

ВИЛЬНЮС, 20 сентября. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению объявила в среду о приостановлении вещания российского федерального телеканала "ТВ Центр" на полгода. Об этом сообщил регулятор на своей интернет-странице.

"Принято решение приостановить на шесть месяцев свободный подход к его просмотру на территории Литвы", - говорится в публикации комиссии, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей. Для вступления решения в силу санкции должен утвердить Вильнюсский окружной административный суд.

Комиссия установила, что высказываниями, прозвучавшими в дискуссионной программе "ТВ Центра" от 10 июня "Право знать", "был нарушен закон Литовской Республики об общественной информации". Регулятор утверждает, что участвовавший в программе Владимир Жириновский "разжигал войну, национальную рознь и ненависть". "Законами Литвы распространение такой информации запрещено", - подчеркивается в публикации регулятора.

Отмечается, что комиссия просила "ТВ Центр" дать разъяснения по поводу якобы имевших место нарушений. Они были получены, но контролирующую инстанцию не устроили.

Российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового ТВ. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы присутствовавшие в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР-Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен тот же "ТВ Центр".