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ФАДН рассчитывает до конца года внести в Госдуму законопроект об адаптации мигрантов

Общество
20 сентября, 18:08 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, сентября. /ТАСС

В начале сентября руководитель ФАДН Игорь Баринов сообщал о том, что орган разработал и внес законопроект о социокультурной адаптации мигрантов в правительство

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СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) рассчитывает до конца года внести в Госдуму законопроект о социокультурной адаптации мигрантов. Об этом сказал в среду ТАСС руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Проект указа президента РФ о наделении ФАДН полномочиями по социокультурной адаптации мигрантов размещен на правительственном сайте для обсуждения. В начале сентября Баринов сообщал о том, что ФАДН разработало и внесло законопроект о социокультурной адаптации мигрантов в правительство.

"Мы рассчитываем на то, что до конца года нам удастся все-таки внести его в Государственную думу, а там уже все будет зависеть от того, как пройдет его обсуждение. Вся проблема, естественно, в финансовом обеспечении деятельности закона, и мы думаем, что пойдем по пути отложенного введения в действие и он вступит в действие с 1 января 2019 года. За это время мы отработаем методологию с регионами, чтобы быть готовыми к работе в новом для нас направлении социокультурной адаптации мигрантов", - сказал Баринов.

В ФАДН также рассчитывают, что в ходе работы над законопроектом удастся минимизировать расходы федерального и региональных бюджетов на его реализацию.

По словам руководителя ведомства, документ поможет наладить взаимодействие между всеми сторонами, включенными в процесс адаптации иностранцев. Как отмечал ранее Баринов, законопроект предусматривает выстраивание системы взаимодействия властей всех уровней, "включая федеральный, некоммерческий сектора и работодателей, то есть всех участников процесса социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан".

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Баринов, Игорь Вячеславович
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