Матвиенко: землетрясение в Мексике напоминает о бесценности человеческой жизни

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила поддержку родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Мексике. Как сообщили в пресс-службе Совфеда, в обращении к председателю Палаты сенаторов Конгресса Мексики Хавьеру Кордеро Арройо она отметила, что в дни испытаний особенно важна поддержка друзей.
В частности, Матвиенко отметила, что "сокрушительная мощь природных сил и последствия стихийного бедствия еще раз жестоко напомнили всем нам, как хрупка и бесценна человеческая жизнь".
Матвиенко также выразила сочувствие родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 225 человек. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.