Масляков: шутки про политиков и Путина были и будут в КВН

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков заверил, что шутки про политиков, и в частности президента России Владимира Путина, не исчезнут из программы.
"Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", - написал Масляков на официальном сайте КВН.
Он призвал "не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков".
Ранее в интервью на канале YouTube экс-лидер команды "СОК", бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин заявил, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов.