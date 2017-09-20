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Масляков: шутки про политиков и Путина были и будут в КВН

Общество
20 сентября, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин заявил, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов

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Президент Международного союза КВН Александр Масляков

Президент Международного союза КВН Александр Масляков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков заверил, что шутки про политиков, и в частности президента России Владимира Путина, не исчезнут из программы.

"Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", - написал Масляков на официальном сайте КВН.

Он призвал "не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков".

Ранее в интервью на канале YouTube экс-лидер команды "СОК", бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин заявил, что в передаче существует запрет на номера и сценки про президентов.

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