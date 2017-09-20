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В конкурсе на лучший эскиз памятника астраханскому арбузу победила композиция с кремлем

Общество
20 сентября, 19:24 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 20, сентября. /ТАСС

Памятник планируют установить ко Дню города Астрахани в следующем году

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АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Всероссийский НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства (Астрахань) подвел итоги конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции, посвященной астраханскому арбузу. Жюри, в составе которого были архитекторы, селекционеры и представители мэрии города, выбрало композицию, в которой сочетаются сразу два местных бренда - арбуз и Астраханский кремль, сообщили ТАСС в среду в НИИ.

"Для финальной части конкурса были отобраны девять эскизов. Первое место досталось Артему Кошкину и Екатерине Ефименко, их макет представляет собой подиум, на котором расположен арбуз в разрезе, из него будто бы "вырастают" колокольня и собор Астраханского кремля. Рядом расположена стилизованная скамейка в виде арбузной дольки", - рассказали в институте.

Памятник планируют установить в 2018 году - ко Дню города Астрахани, который отмечают в сентябре.

Арбуз считается одним из брендов Астраханской области. С 2002 года в регионе проходит ежегодный фестиваль "День арбуза". В 2006 году здесь был открыт Музей арбуза.

По данным Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, в этом году фермеры региона соберут не менее 240 тыс. тонн арбузов (на уровне прошлого года).

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