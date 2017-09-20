Школьники Сочи, Томска и Королева стали участниками "космического урока" в центре "Сириус"

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Школьники из Томска, Королева (Московская область) и Сочи (Краснодарский край) приняли участие в режиме телемоста в "космическом уроке", который провел сочинский образовательный центр "Сириус". Среди прочего им представилась возможность поучаствовать в сеансе связи с Международной космической станцией, сообщила в среду пресс-служба центра "Сириус".

"Между тремя площадками в Сочи, Томске и Королеве состоялась прямая трансляция, объединившая школьников регионов на "космическом уроке". В Парке науки и искусства "Сириус" за эфиром следили ученики сентябрьской образовательной программы и сочинские школьники - лучшие ученики 10-11 классов общеобразовательных школ №38 и №25", - сообщили в "Сириусе".

Во время урока школьники вышли на связь с российским сегментом МКС и смогли задать вопросы космонавтам Сергею Рязанскому и Александру Мисуркину. Им также представилась возможность понаблюдать за тем, как томские специалисты создавали космический сувенир из никелида титана - сплава, обладающего уникальным свойством памяти формы. Кроме того, эксперты рассказали школьникам о важности преподавания в учебных заведениях астрономии, о достижениях современных ракетостроителей и разработчиков спутниковых технологий, ответили на вопросы о физических явлениях в условиях невесомости.

"Космический урок" - замечательный способ показать всем школьникам, как работают современные космические технологии, узнать от самих космонавтов-исследователей о результатах их исследований. Надеюсь, что урок смог пробудить или усилить их интерес к космосу, и они еще не раз посетят лаборатории Парка науки и искусства "Сириус", - говорит руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, ее слова приводит пресс-служба.

Центр "Сириус" открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. На профессиональные программы "Сириуса" ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям, как наука, спорт и искусство.

Обучение, проживание и проезд для учащихся "Сириуса" бесплатны.