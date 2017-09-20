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Новосибирские депутаты предложили штрафовать владельцев домашних животных за шум ночью

Общество
20 сентября, 20:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, сентября. /ТАСС

Размер штрафа составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей

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НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области подготовили изменения в региональный закон о тишине, предусматривающие штрафы для владельцев домашних животных, которые позволяют своим питомцам шуметь в установленные законом "часы покоя".

"В закон "Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области" вносятся изменения в части установления обязанности владельца домашнего животного принимать меры по прекращению действий домашнего животного, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан в ночное время и с 13 часов до 14 часов дня", - говорится, в частности, в законопроекте, размещенном на сайте заксобрания.

Штрафовать предлагается в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. За шум, который создают домашние животные, законопроектом предусматривается та же ответственность, что и за прослушивание громкой музыки, громкое пение и использование пиротехники.

Для привлечения бездействующих владельцев собак и кошек к ответственности также предлагается внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях.

В Новосибирской области запрещено нарушать тишину и покой с 22:00 до 7:00 в рабочие дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни, за исключением новогодней ночи.

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