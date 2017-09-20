Фонд Ди Каприо выделит $20 млн на природоохранную деятельность

ТАСС, 20 сентября. Благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio Foundation) выделит $20 млн на борьбу с последствиями изменения климата и защиту окружающей среды.

Средства будут предоставлены в виде грантов более 100 организациям, заявил во среду оскороносный актер во время выступления на конференции в Йельском университете.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем деятельность более 100 организаций в стране и за рубежом, - приводятся слова Ди Каприо на сайте фонда. - Обладатели этих грантов активно работают на местах, защищая наши океаны, леса и вымирающие виды для будущих поколений, а также борются с неотложными и важными вызовами, связанными с изменением климата".

Средства будут предоставлены организациям для работы по шести направлениям, которые включают изменение климата, охрану животного мира и ландшафта, охрану морской флоры и фауны, инновационные решения, права коренных народов, переход к устойчивым источникам энергии и транспорту в штате Калифорния.

Отмечается, что объявленная во вторник сумма грантов является рекордной для фонда, который с момента своего основания в 1998 году уже выделил на защиту окружающей среды около $60 млн.

Ди Каприо успешно сочетает актерскую карьеру с активной деятельностью по защите окружающей среды. В 2014 году актер был назначен послом ООН по проблемам изменения климата. Он также является продюсером документальной ленты "Вирунга" (Virunga, 2014), рассказывающей о животных, которые находятся на грани исчезновения. В январе 2016 года Ди Каприо получил на Всемирном экономическом форуме в Давосе премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды.